Волейболисты сборной Эстонии разгромили команду Косово в отборочном турнире ЧМ-2018

Сборная Эстонии выиграла 2 стартовых матча на домашнем отборочном турнире чемпионата мира по волейболу 2018 года. Сегодня хозяева разгромили сборную Косово, а вчера в четырёх партиях переиграли Румынию, передает "Актуальная камера".

Матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу 2018 года против сборной Косово не принёс сборной Эстонии серьёзных проблем. На своей площадке в таллиннском спортхолле "Калев" хозяева разгромили оппонентов в трёх партиях.

В этом матче эстонцы превосходили соперника и в антропометрических данных, и в уровне мастерства. Как следствие, ни в одном из сетов не было сомнений в победителе - 25:13, 25:15, 25:7 - в пользу сборной Эстонии. Причём, эту победу одержал второй состав хозяев. Всем лидерам главный тренер сборной Эстонии Георге Крецу дал в этом матче отдохнуть.

Накануне сборная Эстонии выиграла у команды Румынии

Вчера хозяева также одержали победу. Они выиграли очень важный поединок у сборной Румынии в четырёх партиях. До этой встречи румынская команда считалась одним из главных оппонентов эстонцев в борьбе за первые два места в подгруппе. К тому же, в прошлом году в европейском отборе румыны сумели в одном поединке победить Эстонию. Но на этот раз игра прошла под диктовку команды Крецу.

Хозяева мощно начали и уничтожили оппонента в первой партии - 25:15, а потом выиграли и вторую - 25:21. Лишь в третьем сете румыны смогли составить реальную конкуренцию эстонцам и взять его со счётом 25:22. Однако на этом их геройства и закончились. Хозяева собрались и достаточно быстро победили румын в четвёртой партии - 25:16.

У сборной Эстонии в этот вечер было два бомбардира: Роберт Тяхт и Оливер Венно принесли команде по 20 очков. Однако, несмотря на победу, после игры эстонские волейболисты были довольно самокритичны.

"Большой минус - это наши подачи. В своём зале, в котором мы упорно тренировались последние три недели, допускать такое количество брака на подачах, недопустимо. А самый большой плюс - это победа. Мы играли с настроением и зрители получили удовольствие. Атмосфера в зале была потрясающая", - рассказал либеро сборной Эстонии Райт Рикберг.

В этом отборочном турнире сборной Эстонии осталось провести ещё три поединка. Завтра команда Крецу сыграет с Черногорией, в субботу - с Венгрией и в воскресенье - со своим главным конкурентом в борьбе за единственную прямую путёвку на чемпионат мира - Россией. Россияне тоже уверенно выиграли обе стартовые встречи. Вчера они в трёх партиях победили Черногорию, а сегодня не отдали ни одной партии румынам.