Арктический воздух принесет похолодание и в Эстонию ({{commentsTotal}})
Рассказывает синоптик Валентина Юдакова:
Рассказывает синоптик Валентина Юдакова:
В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия). Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице. Лидер центристов Юри Ратас заявил, что Сарапуу должен покинуть свой пост.
Вечером КаПо отпустила Арво Сарапуу
В течение последней недели в полицию поступил ряд сообщений о том, что в Эстонии вновь активизировались интернет-мошенники, которые действуют в социальных сетях. К счастью, пока суммы ущерба не превышали 60 евро.
По мнению евродепутата, члена правления Центристской партии Яны Тоом, отставка министра госуправления Михаила Корба является большой ошибкой, потому что его слова о политике безопасности Эстонии отражают мнение не только многих избирателей, но и членов Центристской партии.