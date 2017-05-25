Завтра в Таллинне стартует традиционный велотур по дорогам Эстонии

На первом этапе по шоссе Таллинн - Тарту в групповой гонке будут разыграны рейтинговые очки, а победитель общего зачета определится в субботу после второго этапа в Тарту, передает "Актуальная камера".

На пресс-конференции, посвященной "Туру Эстонии", сегодня были представлены лидеры нашей сборной, которая выступает в роли одного из фаворитов двухдневной велогонки.

Конкуренцию хозяевам составят американская команда TEAM NOVO NORDISK, латвийская команда Rietumu Banka и украинская команда Team KOLSS. Вмешаться за главный приз могут и польские велогонщики, и литовцы, и финны, но это наших спортсменов не пугает.

"У нас состав самый лучший, который могли собрать, потому что некоторые хорошие гонщики заняты в своих командах. Первый номер у нас, конечно, Михкель Ряйм, но могут быть какие-то тактические изменения во время гонки. Также у нас есть Мартин Лаас, который уже выигрывал гонку два года назад. В какой-то ситуации может быть Карл-Патрик Лаур будет нашим лидером или кто-то еще, но в первую очередь Михкель Ряйм", - рассказал главный тренер сборной Эстонии по шоссейным гонкам Яан Кирсипуу.

Первый этап протяженностью 211 километров пройдет по шоссе от Таллинна до Тарту. На втором этапе по улицам Тарту дистанция будет короче, но более сложной. По ее окончании определится победитель всего тура. А в воскресенье состоится традицонный велокросс от Тарту до Отепя и обратно.