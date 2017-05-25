Таллинн продолжает принимать зарубежных гостей литературного фестиваля HeadRead

Стихи Павловой чаще других современных пишущих по-русски поэтов переводят на другие языки. Сейчас они изданы примерно на тридцати языках. Творчество Веры Павловой тесно связано с темой любви - с разными гранями чувства.

Сегодня в Русском театре прошел творческий вечер Веры Павловой.

Фестиваль хорошей литературы продлится до конца недели. В программе литературная прогулка и спектакли Театральной студии Русского театра.

Вера Павлова также выступит на одном из поэтических вечеров в кафе Вабадузе.

"Я буду выступать на этот раз с переводчицей на эстонский язык. Я буду читать очень короткие стихотворения, она будет читать очень короткие переводы. Поэтому за 15 минут мы прочитаем 60 стихотворений. Это рекорд", - рассказала Вера Павлова.

Подробнее с мероприятиями фестиваля можно ознакомиться здесь.