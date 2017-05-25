В пятницу переменная облачность, +15...+18

На погоду в Эстонии влияет юго-западная периферия циклона, который расположился над севером Финляндии и северо-западом России, передает "Актуальная камера".

Ночью переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, его вероятность больше на востоке Эстонии и на островах. Ветер северо-западный, западный 4-9, на островах и побережье порывами до 12, в начале ночи до 14 м/с. Температура воздуха 4..10°C, у поверхности почвы местами может понизится до 0°C.

Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, во второй половине дня на островах и побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 15..18, на побережье местами до 12°C. В лесах Эстонии высокая пожароопасность!