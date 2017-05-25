Веб-констебль: новые интернет-мошенники выбирают жертвами пожилых русскоговорящих людей и детей

В течение последней недели в полицию поступил ряд сообщений о том, что в Эстонии вновь активизировались интернет-мошенники, которые действуют в социальных сетях. К счастью, пока суммы ущерба не превышали 60 евро.

"Знаете такой фокус, когда от имени уже находящегося в вашем списке друзей человека приходит приглашение стать друзьями. Когда вы его принимаете, "друг" просит ваш телефонный номер. После этого на ваш телефон приходит сообщение с кодом и "друг" просит его отправить ему. Куда именно таким способом идут деньги пострадавшего, еще выясняется. Ясно одно, что с помощью такой схемы выманивают деньги и у молодежи, и у более старших людей", – описала мошенническую схему веб-констебль Маарья Пунак.

Проще говоря, мошенники создают на основе реально существующего аккаунта поддельный, у которого такое же имя, профиль и фоновая картинка как и у владельца настоящего владельца. Поэтому предостережением должно стать то, что знакомый человек, находящийся в списке друзей, по каким-то причинам присылает новый запрос на дружбу. В таком случае прежде, чем подтвердить запрос, надо открыть этот аккаунт и просмотреть его. Если там нет содержания и учетная запись создана недавно, то надо связаться с настоящим знакомым и уточнить этот вопрос у него.

По словам веб-констебля, целевая группа этой схемы – люди в возрасте, говорящие на русском языке, и молодежь, которая легко поддается влиянию. "Мы рекомендуем взрослым людям сообщить о схеме своим детям, а также пользующимся социальными сетями родителям, чтобы они не стали жертвами мошенничества. Также следует проверить, не передавали ли они какие-нибудь коды на чужие номера", – добавила Пунак, добавив, что если человек стал жертвой мошенничества, об этом надо сразу сообщить полиции.