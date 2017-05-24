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Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
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Президент США Дональд Трамп приехал в Брюссель на свою первую встречу с лидерами Евросоюза и НАТО, передает "Актуальная камера".

В ходе переговоров планируется обсудить актуальные проблемы, включая и борьбу с терроризмом. По окончании встречи с лидерами ЕС председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что именно в вопросе противостояния терроризму у Евросоюза и США много общего. При этом Туск отметил, что не уверен на 100 процентов, что у него и Трампа одинаковое мнение относительно того, как следует вести себя с Россией.

В настоящее время проходит встреча Трампа с лидерами стран НАТО.

По словам находящегося сейчас в Брюсселе редактора "Радио 4" Андриана Череменина, пока преждевременно говорить о том, удалось ли знакомство Трампа с лидерами стран НАТО, а также делать какие-либо выводы относительно этой встречи.

"Встреча началась час назад и и продолжается до сих пор. /.../ Что касется общения Дональда Трампа с представителями союзников, то этого, действительно, ждали. Союзники хотели понять, что на самом деле думает Трамп об альянсе и его будущем", - сказал Череменин.

По его словам, о том, до чего договорятся лидеры стран ЕС и НАТО, и договорятся ли, станет известно в 21 час по местному времени (в Эстонии будет 22 часа), когда журналистов на пресс-конференцию соберет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Более подробно интервью Андриана Череменина смотрите в видеосюжете "Актуальной камеры".

Редактор: Надежда Берсенёва



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