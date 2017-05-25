Союзу семейных предприятий Эстонии исполнилось три года ({{commentsTotal}})
В эти дни бизнес-династии собрались в Пярну, чтобы обсудить роль семейных фирм в экономике страны. С подробностями Ирина Газизулина:
В эти дни бизнес-династии собрались в Пярну, чтобы обсудить роль семейных фирм в экономике страны. С подробностями Ирина Газизулина:
Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу подал заявление об отставке с занимаемой должности с 26 мая 2017. Заявление направлено председателю Таллинского городского собрания.
Вечером КаПо отпустила Сарапуу
В четверг, 25 мая, на центральном полигоне Сил обороны прошло торжественное построение по случаю завершения учений "Весенний шторм".
По мнению евродепутата, члена правления Центристской партии Яны Тоом, отставка министра госуправления Михаила Корба является большой ошибкой, потому что его слова о политике безопасности Эстонии отражают мнение не только многих избирателей, но и членов Центристской партии.