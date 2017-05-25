Трамп потребовал от союзников по НАТО выделять больше денег

Президент США Дональд Трамп, впервые выступая на саммите НАТО, заявил, что вызовы, стоящие перед альянсом, требуют от его членов больших финансовых вложений.

При этом, вопреки ожиданиям, он ни разу не упомянул о статье 5 Североатлантического договора – положении о том, что нападение на одного из членов альянса равнозначно нападению на всех, передает Би-Би-Си.

"В будущем НАТО должно уделить больше внимания терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных и южных границах НАТО", – сказал Трамп.

Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как сейчас лишь пять из 28 членов альянса выполняют это обязательство. Трамп добавил, что это нечестно по отношению к налогоплательщикам в США.

Члены альянса согласились с предложением Трампа активнее участвовать в работе возглавляемой США коалиции по борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство". Впрочем, Франция и Германия настаивают, что это решение в основном носит символический характер.