В Таллинне открываются Лотмановские дни

Тема нынешней международной конференции — "Символ в системе культуры", сообщили утренние теленовости ETV+.

Мероприятие посвящается 90-летию Зары Григорьевны Минц и 95-летию Юрия Михайловича Лотмана.

На конференции с докладами выступят ученые из России, Франции, Германии, Чехии, Польши, Испании, Канады, США и других стран. В числе прочих будут рассмотрены темы "Роль символов в современной культуре Африки", "От символов средневековья к современности", "Символы и память культур", "Символика визуальности", "Идеология и символ". Очередные, уже девятые по счету Лотмановские дни, продлятся до воскресенья.