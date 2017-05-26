Трем лондонцам предъявлены обвинения в терроризме

В пятницу они должны предстать перед судом, который решит, останутся ли обвиняемые под стражей на время расследования, передает Русская служба Би-би-си.

Возраст обвиняемых — от 18 до 27 лет.

Аресты всех троих обвиняемых были произведены еще до того, как 22 мая в концертном зале "Манчестер-арена" смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 22 и пострадали более 60 человек. Это самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, унесших более 50 жизней.

Ответственность за взрыв в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

На следующий день после теракта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального "критического" уровня, что означает непосредственную угрозу теракта. Она сказала, что по оценке спецслужб, "вероятность нападения не просто остается высокой, но следующее нападение может быть неизбежным".

Посольство России в Лондоне порекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения Великобритании, сообщило агентство ТАСС.