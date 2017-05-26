Вернувшийся из США Таммисте: никогда не думал, что Нарва настолько известный город

Мэр Нарвы Тармо Таммисте и вице-мэр Вячеслав Коновалов отметили необычно высокий интерес к Нарве на конференции и дискуссии, в которых они приняли участие во время поездки в США.

Об этом сообщил в четверг портал Delfi.

"Сегодня многие ораторы упоминали Нарву. Я никогда не думал, что Нарва настолько известный город", - сказал Таммисте на конференции "Новая реальность: Балтийский регион в меняющемся мире" в Вашингтоне.

Основной интерес к Нарве вызывает ее предполагаемое сходство с украинским Донбассом, о котором на протяжении последних лет писали многие известные иностранные СМИ и которое Таммисте и Коновалов опровергали.

По словам Коновалова, Нарву, среди прочего, отличает от Донбасса более низкий уровень коррупции. "Мы говорили о том, что одним из главных отличий является то, что для Нарвы непредставим тот уровень коррупции, который был в предвоенном Донецке", - сказал он.

Коновалов также отметил, что негативный фон, созданный материалами СМИ, поднимающими тему возможности начала глобального конфликта с Нарвы, является препятствием для развития города, сдерживая приток инвестиций.

Таммисте и Коновалов вернулись из командировки в США 25 мая. Помимо вашингтонской конференции, они приняли участие в панельной дискуссии "Жизнь на границе с Россией". Дискуссия состоялась в Бэл-Эйре (штат Мэриленд), который, как и украинский Донецк, является городом-побратимом Нарвы.