Делегация Рийгикогу отправится в Грузию на сессию парламентской ассамблеи НАТО

Делегация Рийгикогу начиная с 26 по 29 мая будет принимать участие в весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО в Грузии.

На ассамблее в Тбилиси будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью в мире, сообщила в пятницу служба новостей "Радио 4".

По словам главы эстонской делегации Марко Михкельсона, проведение парламентской ассамблеи НАТО в Грузии имеет символическое значение, поскольку в данный момент Грузия не является членом Североатлантического альянса, но при этом остается сильным партнером НАТО.

В рамках сессии в течение ближайших четырех дней запланированы двухсторонние и многосторонние встречи, комитетские заседания и пресс-конференции.