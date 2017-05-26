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Апелляционный суд США оставил в силе приостановку миграционного указа Трампа ({{commentsTotal}})

Акция протеста против Дональда Трампа в Брюсселе 24.05.2017.
Акция протеста против Дональда Трампа в Брюсселе 24.05.2017. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Апелляционный суд 4-го округа в штате Вирджиния считает целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение указа президента США Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда мусульманских стран.

Соответствующее постановление опубликовала в четверг судебная инстанция, сообщило агентство ТАСС.

Решение обосновывается тем, что гражданам мусульманских стран, "очевидно, будет нанесен непоправимый ущерб", если позволить исполнять указ Трампа. Коллегия судей также "не убеждена, что необходимость такого запрета продиктована в первую очередь соображениями национальной безопасности" США. Кроме того, общее мнение заключается в том, что у граждан указанных стран "высокие шансы" доказать в судебных инстанциях Соединенных Штатов неконституционность данного указа Трампа.

В постановлении отмечается, что хотя по закону президента страны полномочен отказывать гражданам иностранных государства во въезде в США, эти полномочия не являются абсолютными и бесконтрольными, особенно когда действия президента неизбежно нанесут непоправимый ущерб людям по всей стране.

Ранее федеральные суды дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции.

Министерство юстиции США заявило о намерении опротестовать решение Апелляционного суда в Верховном суде.

Редактор: Андрей Крашевский



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