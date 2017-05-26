На следующей неделе Репинский подаст в суд на Eesti Ekspress за статьи о его ферме

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мартин Репинский на следующей неделе намерен подать в суд жалобу на еженедельник Eesti Ekspress из-за статей о своей козьей ферме.

Об этом политик рассказал корреспонденту портала rus.err.ee. Изначально он собирался представить иск еще в феврале, но по разным причинам подача заявления несколько раз откладывалась.

Поводом для подачи иска в суд стали статьи, которые в ноябре прошлого года опубликовала в еженедельнике Eesti Ekspress журналистка Мариан Мянни. Материалы касались деятельности Репинского на принадлежащем ему хуторе Конью. На тот момент он занимал должность министра сельской жизни.

По оценке Репинского, статьи содержат ложные утверждения. При этом Мянни за свои материалы получила премию Боньера - престижную награду, которую вручают за лучшее журналистское расследование.