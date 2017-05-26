Строительный сектор в первом квартале показал максимальный рост за 5 лет

В первом квартале текущего года объемы строительства в Эстонии выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым большим квартальным увеличением объемов строительства за последние пять лет.

Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил Департамент статистики Эстонии.

По его данным, в I квартале строительство зданий увеличилось на 16%, а сооружений — более чем на треть. Рост отмечается как в секторе новых зданий, так и в объемах работ по ремонту и реконструкции. Объем деятельности эстонских строительных фирм на иностранных рынках в этот период увеличился примерно на 50%, а доля экспортных рынков в общем объеме строительства составила 11%.

По данным регистра строений, в первом квартале 2017 года были выданы разрешения на эксплуатацию 1264 новых жилых помещений, половина из которых находится в многоквартирных домах в Таллинне. В аналогичный период прошлого года этот показатель составил 993.

За тот же период были выданы разрешения на строительство 1764 жилых помещений, что на треть больше, чем в первом квартале 2016 года. Основной тип строящихся зданий — многоквартирный дом.

В секторе коммерческой недвижимости были выданы разрешения на эксплуатацию 264 объектов общей площадью 265 000 кв. метров. Большая часть этих объектов — торговые площади и склады.