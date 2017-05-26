Спасатели вызволили застрявшую в канаве корову

Хозяину коровы, которая завязла в канаве в одной из деревень волости Козе, пришлось обратиться к помощи спасателей.

Сообщение об инциденте поступило в четверг во второй половине дня, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

Согласно сообщению, корова застряла в канаве в деревне Вылле волости Козе, и не могла из нее самостоятельно выбраться. Все усилия хозяина животного и его соседа также не дали результата.

Прибывшие из Козе спасатели помогли вернуть животное на твердую землю.