Ласнамяэским школьникам рассказали о новых возможностях трудоустройства

На информационном семинаре в горуправе Ласнамяэ рассмотрели вопросы изменений трудового законодательства в части трудоустройства молодежи, вступающих в силу 01 июля 2017 года.

Семинар под названием "Особенности работы и трудоустройства несовершеннолетних" состоялся в четверг, 25 мая, в ласнамяэской горуправе. По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, в нем приняло участие около 30 человек — как школьников, так и взрослых.

Мероприятие провела юрист Анжела Мелихова из ABConsult Business Academy совместно с карьерным центром Кассы по безработицы.

Участников семинара ознакомили с различными аспектами трудовой деятельности несовершеннолетних работников в контексте планируемых законодательных нововведений.

12 апреля Рийгикогу одобрил поправки к Закону о трудовом договоре, которые смягчили ограничения на работу несовершеннолетних во время школьных каникул, а также упростили порядок их приема на работу.

С 1 июля дети в возрасте 7-12 лет смогут по-прежнему работать не более 3 часов в день и 15 часов в неделю. Детям старше 13 лет будет разрешено работать до 7 часов в день и до 35 часов в неделю (вместо 4 часов в день и до 20 часов в неделю). Подростки в возрасте 15-17 лет, которые не обязаны ходить в школу, смогут работать так же, как и взрослые — до 8 часов в день и 40 часов в неделю.

В летний период школьникам будет разрешено работать не более половины каникул. По словам председателя парламентской фракции социал-демократов Кальви Кыва, новый порядок позволит молодежи получить бесценный опыт работы при сохранении внимания к защите прав детей и безопасности труда.