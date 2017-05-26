CV Keskus: На сезонных работах в Эстонии в этом году предлагают до 15 евро в час

По данным CV Keskus.ee, число сезонных предложений о работе достигло рекордного уровня, увеличившись в I квартале по сравнению с прошлым годом на 22,8%. На сезонных работах в этом году работодатели предлагают почасовую оплату от 2,80 до 15 евро.

В данный момент на портале CV Keskus.ee опубликовано 342 сезонных предложения о работе, в 26% которых опубликован размер зарплаты.

"Различия в оплате сезонных работ довольно большие: почасовую зарплату предлагают от 2,80 до 15 евро. В качестве месячного заработка-брутто работодатели предлагают зарплату от 500 до 3000 евро",– сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии портала поиска работы CV Keskus.ee Хенри Аувяэрт.

"Количество сезонных предложений о работе достигло новых высот: в течение последних пяти лет в первом квартале никогда не было столько возможностей получить сезонную работу, как в нынешнем году", - отметил Аувяэрт.

По данным CV keskus.ee число сезонных предложений о работе за год выросло на 22,8%. В апреле сезонных предложений о работе также было на 17,6% больше, чем в тот же период прошлого года.

Аувяэрт добавил, что количество сезонных объявлений о работе обычно увеличивается в апреле и сохраняется высоким до августа.

"Работодатели ищут в основном помощников на летний период в секторе обслуживания клиентов и секторе продажи, что дает молодым соискателям работы возможность получить первый ценный трудовой опыт", – сказал он.

Помимо популярных сфер, в этом году сезонные предложения о работе можно найти почти во всех секторах.

"Быстрое развитие технологии повлияло и на сезонные возможности работы – если раньше сезонная работа ограничивалась, в основном, сектором продажи и обслуживания клиентов, то в этом году сезонные работы распространились, например, и в транспортный сектор", – пояснил Аувяэрт.

По словам менеджера по коммуникации, при выборе сезонной работы работнику стоит продумать свои цели – должна ли временная работа принести только дополнительный заработок или дать также опыт в сфере, где человек хотел бы в дальнейшем работать постоянно. Для молодежи временный вход на рынок труда позволяет лучше понять, стоит ли продолжать образование по выбранной специальности или лучше выбрать другую специальность.

CV Keskus.ee – созданный в 2000 году портал поиска работы, где в данный момент можно найти более 19 000 предложений о работе в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и других странах.