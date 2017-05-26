Схема дорожного движения в Таллинне изменится в период председательства Эстонии в ЕС

На следующей неделе полиция протестирует в центре Таллинна порядок организации дорожного движения, который будет действовать в период председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

В связи с этим в некоторых местах в центре города будет ограничена парковка и изменится схема дорожного движения в окрестностях таллинского Котла культуры, сообщила в пятницу, 26 мая, служба новостей "Радио 4".

Тестирование особого порядка дорожного движения начнется утром 1 июня и завершится 2 июня примерно в 15:00. Водителям стоит учитывать, что в этот период в городе могут быть пробки.

Кроме того, уже в ближайшие понедельник и вторник в рамках программы председательства Эстонии в ЕС в Таллинне пройдет несколько встреч. В связи с этим в центре эстонской столицы и в Старом городе возле отеля Hilton будет ограничена парковка. Ограничения начнут действовать 29 мая и будут сняты вечером 30 мая.