Жители Ласнамяэ: проблемы района - беспризорные дети, торговля наркотиками и шумные соседи

На прошедшей ув четверг вечеорм в Паэской гимназии встрече жителей столичного района Ласнамяэ с полицией обсуждалась тема безопасности. Жители жаловались на шумных соседей, распивающие алкоголь в общественных местах компании, беспризорных детей и наркоманов. Согласно полицейской статистике, наркопреступления, воровство и физическое насилие в Таллинне снижаются, но растут дорожные преступления.

В начале встречи ее организатор депутат Рийгикогу Ольга Иванова сказала, сославшись на информацию от жителей района, что одна из проблем Ласнамяэ - беспризорно бродящие по улицам молодежь и дети, особенно актуально это для микрорайона Раадику. "Разрисованные лифты и коридоры — это мелочи. Большая проблема в том, что дети легко могут попасть под влияние взрослых преступников".

Присутствовавшие на встрече жители района добавили, что в новых парках района на скамейках распивают алкогольные напитки как взрослые, так и подростки.

Выступивший на встрече член правления Febasecurity OÜ Валерий Коновалов раскритиковал работу полиции. "У нас люди часто не знают, как выглядит участковый полицейский. На одной конференции я спросил у участкового: знает ли он, где собираются молодежные группы в районе? Кто лидер в группе? Он мне ответил, что не знает. Как можно предотвращать преступления? Только разговаривая с молодежью и максимально занимая ее делами".

Коновалов в качестве бездействия полиции привел пример из столичного района Хааберсти. Группа молодежи из 8 человек во главе с 24-летним парнем из Астангу повадилась делать налеты на местный Центр досуга. Они приезжали в центр, заходили, вели себя развязно и дерзко, задирали посетителей. Руководство центра вызывало полицию. Однако, по словам Коновалова, никакого результата со стороны полиции не было. "В итоге обратились за помощью к нам. Мы выяснили, что эта группа не только вызывающее себя вела в Центре досуга, но и после его закрытия караулили подростков и детей и отбирали у них деньги и вещи, угрожая им расправой, если они кому-нибудь об этом расскажут. В итоге мы поговорили с главарем по-мужски", - сказал Коновалов, он не стал раскрывать формулировку "по-мужски", добавив, что проблема была решена.

Еще Иванова озвучила проблему наркоторговли возле домов. После встречи порталу rus.err.ee она привела в качестве примера ситуацию вокруг торгового центра "Викерлази", возле которого собираются наркоманы, идет торговля наркотиками, и все это видят проходящие мимо дети. Другие примеры по торговле наркотиками в Ласнамяэ депутат не смогла привести.

По словам Ивановой, жители звонят на анонимный телефон полиции, а реакции никакой.

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Тарво Хандсшмитт сказал, что любая информация от жителей тщательно рассматривается. По поводу отсутствия немедленной реакции на информацию о торговле наркотиками полицейский начальник сказал, что важно не только убрать с улицы мелкого наркодилера, но и выяснить всю цепочку поставок наркотиков. А на это требуется время.

На встрече была озвучена информация со ссылкой на статью в СМИ о планах открыть в Ласнамяэ два пункта обмена шприцами. Жители района шумно отреагировали на это сообщение. "Зачем стационарный пункт? Пусть лучше автобус регулярно приезжает", - предложила одна из присутствовавших на встрече женщин.

Представитель полиции положительно оценил эти планы. "Пункт обмена шприцами — это хорошо. Меньше будет смертей, больше информации".

Тарво Хандсшмитт рассказал об основных проблемах района с точки зрения полиции. Это семейное насилие, нарушение общественного порядка, нарушения ночного спокойствия, правонарушения несовершеннолетних, споры между соседями, не входящие в компетенцию полиции.

По статистике полиции, самый криминогенный район Таллинна — это Центр города, Ласнамяэ далеко не на первом месте — 173 преступления на 100 000 жителей. По статистике, преступления связанные с наркотиками, воровством и физическим насилием снижаются. В тоже время растут дорожные преступления.

По словам Хандсшмитта, безопасным общество можно сделать только совместными усилиями. Полиции очень важна информация от жителей района о правонарушениях. И вся она принимается во внимание.