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Изменения в налоговой системе негативно влияют на предпринимателей Эстонии ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Вчера в столице прошел первый экономический форум, на котором эксперты из сфер экономики, предпринимательства, банковского дела и прочих обсуждали больные для бизнес-сектора вопросы. В частности, шла речь о том, что настроения предпринимателей на сегодня можно охарактеризовать как "крайне негативные", а изменения в налоговой системе повлияли на всю бизнес-среду в отрицательном ключе. Своим мнением по этому поводу поделился вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.



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