Партия реформ в субботу представит предвыборную программу по Таллинну

Партия реформ 27 мая проведет мероприятие, на котором будут представлены предвыборные инициативы по управлению Таллинном и столичная партийная команда, которая будет бороться за места в горсобрании на местных выборах 2017 года.

Мэром Таллинна от реформистов выдвигается Кристен Михал, кандидатура которого будет официально утверждена в субботу, сообщил новостной портал ERR.

"27 мая мы представим свои планы по развитию Таллинна, содержание на первом месте. Мы представим восемь лидеров по (столичным) районам, а также программу того, как мы видим развитие Таллинна", - сказал Михал.

Ранее Михал выступил за то, чтобы перевести всю систему образования на эстонский язык, начиная с детского сада, а также пообещал закрыть Таллиннское телевидение.

Партия реформ недавно сообщила свой главный предвыборный лозунг — "сильная Эстония".

Выборы в органы местного самоуправления в Эстонии пройдут 15 октября 2017 года.