Партия реформ в субботу представит предвыборную программу по Таллинну ({{commentsTotal}})
Партия реформ 27 мая проведет мероприятие, на котором будут представлены предвыборные инициативы по управлению Таллинном и столичная партийная команда, которая будет бороться за места в горсобрании на местных выборах 2017 года.
Мэром Таллинна от реформистов выдвигается Кристен Михал, кандидатура которого будет официально утверждена в субботу, сообщил новостной портал ERR.
"27 мая мы представим свои планы по развитию Таллинна, содержание на первом месте. Мы представим восемь лидеров по (столичным) районам, а также программу того, как мы видим развитие Таллинна", - сказал Михал.
Ранее Михал выступил за то, чтобы перевести всю систему образования на эстонский язык, начиная с детского сада, а также пообещал закрыть Таллиннское телевидение.
Партия реформ недавно сообщила свой главный предвыборный лозунг — "сильная Эстония".
Выборы в органы местного самоуправления в Эстонии пройдут 15 октября 2017 года.
Редактор: Андрей Крашевский