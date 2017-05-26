Осенний сезон ETV+ : без Лагашиной и Троицкого, но с "Фуражкой" и "Особым взглядом"

Главный редактор ETV+ Дарья Саар рассказала о планах телеканала на летний и осенний сезоны. Программы "На острие", "Незнайка на Луне", "Полчаса без родителей" уйдут из эфира навсегда, а передачи "Рабарбар" и "Время решать" возьмут тайм-аут до зимы.

Летом передачи "Кофе+", "ТВой вечер", "Инсайт" и "Народу важно" уходят в отпуск, но с 5 июня появится 15-минутная передача легких новостей "Летнее время", которая будет рассказывать о фестивалях, культурных событиях и делать прямые включения из разных уголков Эстонии.

"Передача будет выходить с крыши Радиодома, а вести ее поочередно будут Елена Соломина, Анна Сапроненко, София Демченко и Дмитрий Кукушкин", - сообщила Саар корреспонденту rus.err.ee.

По словам Саар, летом также будут выходить передачи из архива ERR - "Поколение 2000" и "Бессоница". По утрам в будние дни телеканал будет транслировать программу "Радио 4" "Великолепная четверка". В эфире также появится второй сезон программы "Без обид" латвийского журналиста Вадима Радионова, которые делает увлекательные интервью со знаменитыми людьми.

Уже в эту субботу на телеканале выйдет аналитическая передача "Балтия. Неделя", которую делает живущий в Латвии журналист Евгений Эрлих. Она будет в эфире все лето и, скорее всего, появится и в осенней сетке. "Эта программа делается для телеканала "Настоящее время", но у нас она не будет идти с запозданием. У нас будут свежие выпуски", - отметила Саар.

"На лето запланированы и спецпроекты, посвященные председательству Эстонии в Совете ЕС и Певческому празднику. За оба проекта отвечает редактор Михаил Малкин. Из спортивных мероприятий мы будем транслировать Кубок конфедераций по футболу и чемпионат мира по легкой атлетике", - отметила Саар.

Не забудут и про Ида-Вирумаа. 3 и 4 июня на ETV+ пройдет "Нарвский телемарафон", посвященный Дням Нарвы. Вести его будут Юрий Николаев и Юлия Календа.

Саар: с Eesti Meedia мы сотрудничать не будем

Программы "На острие", "Незнайка на Луне", "Полчаса без родителей" уйдут из эфира навсегда, а передачи "Рабарбар" и "Время решать" возьмут тайм-аут до зимы. Судьба программы молодежных новостей "Мы!" пока под вопросом.

"Почему ушла из эфира программа "На острие"? В первую очередь хочу поблагодарить Олесю Лагашину за сотрудничество. Но есть два обстоятельства. Есть принципиальное решение, чтобы на ETV+ работали только представители медиахолдинга ERR. Единственным исключением станет Андрей Титов, который хорошо зарекомендовал себя как ведущий вечерней и утренних передач. С Eesti Meedia, куда входит и возглавляемый Лагашиной русский Postimees, мы сотрудничать не будем. И второе. В завершившимся сезоне у "На острие" был один из самых низких эфирных рейтингов", - пояснила Саар.

"По этой же причине мы перестали выпускать программу "Полчаса без родителей". У программы "Незнайка на Луне" был довольно высокий рейтинг, но все-таки Артемий Троицкий - это тоже автор со стороны. А мы делаем ставку на работников ERR. Осенью же будут выходить повторы передач "Незнайка на Луне" и "Полчаса без родителей", - добавила главред.

В осенней сетке появится совместная с "Радио 4" передача "Особый взгляд", которую вести будут Артур Аукон и Андрей Титов. Пилотный выпуск уже выходил в весеннем сезоне. По пятницам в гости к ведущим будет приходить один из лидеров общественного мнения Эстонии. Также в пятницу будет выходить передача о буднях эстонской армии под рабочим названием "Фуражка". Одним из ее ведущих станет Артур Захаров.

ETV+ покажет следующий чемпионат мира по хоккею

Программы "Народу важно" и "Инсайт" с осени будут выходить не после, а до "Актуальной камеры". А вот "ТВой вечер", который в новом формате будет вместо часа идти 35 минут, будет идти после новостной передачи.

Появятся повторы "Актуальной камеры". Получасовые выпуски можно будет также посмотреть в 22:00 и в конце эфирного дня.

Летом Александр Хоботов, снявший в прошлом году документальный сериал "Владивосток", приступит к съемкам нового проекта под названием "Дальний восток". В нем речь пойдет не про Россию, а про Ида-Вирумаа. В эфире восьмисерийный фильм появится в конце октября - начале ноября.

"Что касается спорта, то раньше мы полностью зависели от спортивной редакции ERR, теперь же у нас появилась возможность приобретать права на те трансляции, которые интересны нашему зрителю. Например, мы будем показывать чемпионат мира-2018 по хоккею. Также в сфере наших интересов футбол, художественная гимнастика, фигурное катание, биатлон, единоборства", - отметила Саар.

Конечно, в сентябре и октябре ETV+ большое внимание уделит муниципальным выборам. Дебаты будут идти не в студии, а в торговых центрах. "Естественно, кульминацией станет ночь выборов. У нас будет совместная с "Радио 4" программа. Наши корреспонденты будут засланы во все предвыборные штабы партий", - подчеркнула главред.

Из сериалов в ближайшее время планируется показ "Лютера", всех сезонов "Твин Пикса", четвертого сезона "Черных парусов" и второго сезона "Екатерины".