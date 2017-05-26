Эстонские школьники выиграли четыре медали на Европейской олимпиаде по физике

Эстонские школьники на начавшейся в прошлую субботу Европейской олимпиаде по физике выиграли две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Золотые медали выиграли Таавет Калда и Каарел Хянни из 12 класса Таллиннской реальной школы, сообщил BNS Тартуский университет (ТУ).

Серебряную медаль выиграл Ричард Лухтару из 10 класса Тартуской гимназии Хуго Треффнера, а бронзовую — Каарел Кивисалу из 9 класса Таллиннской реальной школы. В состав эстонской команды вошли также Константин Дукач из 9 класса Нарвского языкового лицея и Эва-Мария Тынсон из 12 класса Тартуской гимназии Хуго Треффнера.

Поприветствовавшая победителей президент Керсти Кальюлайд подчеркнула в своей речи, что физика — это мощная наука, которая создает защищающий образ мыслей — она защищает от фейковых новостей и ложных обещаний и создает новые возможности для того, чтобы вечно и счастливо жить на этой планете.

Проводившаяся впервые Европейская олимпиада по физике отличалась от международных олимпиад специально выбранными короткими и требующими творческого подхода задачами.

Наряду с соревнованием школьники могли прослушать лекции о карьере, посвященные вариантам применения профессии физика.

Всего в первой Европейской олимпиаде по физике принял участие 71 школьник из 20 стран.