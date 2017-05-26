ВИДЕО: Трамп отодвинул в сторону премьера Черногории перед фотографированием на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе в четверг решительно отодвинул в сторону Душко Марковича — премьер-министра Черногории, которая в ближайшем будущем станет членом Североатлантического альянса.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как Трамп рукой отодвигает Марковича в сторону, чтобы пройти в передний ряд группы лидеров стран-членов НАТО. После этого он поправляет пиджак и вступает в беседу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

VIDEO: Trump appears to push Montenegro's prime minister while walking with fellow leaders at NATO headquarters https://t.co/ziYs51GtBy pic.twitter.com/hc4upJ3vmz — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 25, 2017

Видео инцидента быстро набрало очень большое число просмотров в соцсетях, отмечает агентство Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер позднее заявил, что Трамп всего лишь следовал заранее согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии, передает ТАСС.

Премьер Черногории, по его словам, не придал значения этому инциденту, сообщило агентство Associated Press. "Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакцию на это в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация", - цитирует агентство Марковича.

Процесс вступления Черногории в НАТО должен формально завершиться 5 июня вопреки резким возражениям России, а также сильной внутренней оппозиции членству в альянсе этой маленькой балканской страны.