ВИДЕО: Трамп отодвинул в сторону премьера Черногории перед фотографированием на саммите НАТО

На опубликованном в соцсетях видео видно, как Трамп рукой отодвигает Марковича в сторону, чтобы пройти в передний ряд группы лидеров стран-членов НАТО. После этого он поправляет пиджак и вступает в беседу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

VIDEO: Trump appears to push Montenegro's prime minister while walking with fellow leaders at NATO headquarters https://t.co/ziYs51GtBy pic.twitter.com/hc4upJ3vmz