Пярну переходит на электронные проездные билеты ({{commentsTotal}})
Общественный транспорт летней столицы стоит на пороге перемен. С 1-го июля, помимо новых автобусов, начнет действовать система электронных билетов. Тему продолжит Ирина Газизулина.
Общественный транспорт летней столицы стоит на пороге перемен. С 1-го июля, помимо новых автобусов, начнет действовать система электронных билетов. Тему продолжит Ирина Газизулина.
На прошедшей в четверг в Паэской гимназии встрече жителей столичного района Ласнамяэ с полицией обсуждалась тема безопасности. Жители жаловались на шумных соседей, распивающие алкоголь в общественных местах компании, беспризорных детей и наркоманов. Согласно полицейской статистике, наркопреступления, воровство и физическое насилие в Таллинне снижаются, но растут дорожные преступления.
Главный редактор ETV+ Дарья Саар рассказала о планах телеканала на летний и осенний сезоны. Программы "На острие", "Незнайка на Луне", "Полчаса без родителей" уйдут из эфира навсегда, а передачи "Рабарбар" и "Время решать" возьмут тайм-аут до зимы.
По словам члена правления Партии реформ Юргена Лиги, ему приходится сдерживать планы своих соратников по партии свергнуть действующую правящую коалицию, чтобы не сделать опрометчивых шагов.