Пярну переходит на электронные проездные билеты

Осенний сезон ETV+ : без Лагашиной и Троицкого, но с "Фуражкой" и "Особым взглядом"

Главный редактор ETV+ Дарья Саар рассказала о планах телеканала на летний и осенний сезоны. Программы "На острие", "Незнайка на Луне", "Полчаса без родителей" уйдут из эфира навсегда, а передачи "Рабарбар" и "Время решать" возьмут тайм-аут до зимы.