С 1 июля в Пярну, помимо новых автобусов, начнет действовать система электронных билетов. С введением системы электронных билетов оплата за проезд в общественном транспорте города не изменится.

Новая система в общественном транспорте Пярну будет основана на бесконтактных карточках. В новых автобусах, которые также выйдут на линии с 1 июля будут установлены валидаторы. Карточки можно будет приобрести в киосках (R-Kiosk), торговых центрах (Pärnu keskus, Port Artur), магазинах (Selver), а также в почтовых отделениях, передает служба новостей "Радио 4".

"Бумажные билеты на один час будут продаваться до 30 июня и пользоваться ими можно также до конца июня. После этого в автобусах больше не будет компостеров. Продать имеющиеся билеты обратно будет невозможно", - рассказал руководитель центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук.

Приобретенные до 30 июня бумажные проездные будут действовать до конца срока, добавил Кярпук.

"Все льготы сохранятся. Пассажиры, которые могут ездить бесплатно, смогут получить бесплатную карту на автовокзале", - подчеркнул руководитель центра общественного транспорта.

С 1 июля новая система будет действовать как на городских маршрутах, так и на пригородных — на автобусных маршрутах до Синди (39, 40), до Сауга (57) и до кладбища Уулу (36).

С введением системы электронных билетов оплата за проезд в общественном транспорте Пярну не изменится.

Бесплатные инфобуклеты на русском языке можно получить в киосках (R-kiosk) и на автовокзале.