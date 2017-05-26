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СМИ: ФБР проводит проверку зятя Трампа ({{commentsTotal}})

Президент США Дональд Трамп (справа) и его зять Джаред Кушнер.
Президент США Дональд Трамп (справа) и его зять Джаред Кушнер. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

ФБР проводит проверку в отношении старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в рамках расследования якобы имевших место связей между помощниками американского лидера и представителями России.

Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC, передает ТАСС.

По данным ее источников, в ФБР полагают, что Кушнер, который является супругом дочери Трампа Иванки, может обладать ценной для следствия информацией. Это не означает, что они подозревают его в каком-либо преступления или же намереваются предъявить ему обвинения, поясняет телекомпания.

Как отмечает газета The Washington Post, проверка в отношении Кушнера может касаться его состоявшихся в прошлом году встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком, а также с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Этими встречами также ранее заинтересовался Конгресс США. В Белом доме в связи с этим тогда отметили, что Кушнер решил добровольно отчитаться по поводу указанных встреч перед членами спецкомитета по разведке американского Сената, который проводит расследование на предмет возможных связей помощников Трампа с РФ.

Адвокат Кушнера Джейми Горелик заявил, что его клиент готов выступить перед членами Конгресса и рассказать подробности своих встреч с представителями РФ.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Редактор: Андрей Крашевский

трампсшакушнеррасследование связей трампа с россией


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