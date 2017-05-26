Сарапуу пообещал уйти из политики

Попавший под следствие по делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице, Арво Сарапуу заявил в пятницу, что уходит из политики, хотя и не признает свою вину. Также он попросил СМИ уважать его частную жизнь.

"Я не признаю себя виновным в предъявленных мне подозрениях. Я ухожу из политики навсегда, стремясь уберечь Центристскую партию, и без того находящуюся под ураганным огнем со стороны общественности. Я приношу извинения всем, особенно жителям Нымме. Заверяю, что у меня были самые лучшие намерения и мне жаль, что они в качестве таковых не реализовались. Я прошу уважать мою частную жизнь, чтобы я мог идти дальше по своему жизненному пути", - сообщается в заявлении подавшего в отставку вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

Очевидно, свои посты должна покинуть и часть советников

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас сообщил радионовостям ERR, что по закону освободившуюся после ухода Сарапуу должность вице-мэра занять никто не может, потому что мэр города тоже был отстранен от должности. По словам Ааса, очевидно, что свои посты должны будут покинуть и советники Сарапуу, которые занимались вопросами вывоза мусора, пишет портал err.ee.

"По закону мы не можем назначить нового вице-мэра, как не может это сделать и городское собрание, которое может только утвердить предложенного мэром кандитата. А поскольку мэр отстранен от дел, то никто не может предложить кандидата. Таким образом, нового вице-мэра назначить невозможно", - пояснил Аас.

Аас сообщил, что управа занимается перераспределением сфер ответственности между вице-мэрами.

"Вопросами окружающей среды займется вице-мэр Калле Кландорф, а вопросами предпринимательства — вице-мэр Эха Вырк", - сообщил он.

По словам Ааса, количество советников Сарапуу может сократиться.

"Этой сферой займется вице-мэр Калле Кландорф и он будет принимать решение, кто из советников ему необходим. Вице-мэр Эха Вырк также пересмотрит ситуацию. Я думаю, что количество советников сократится", - сказал Аас.

В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.