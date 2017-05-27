По нарвскому променаду прокатилось яркое карнавальное шествие театра "Королевский жираф"

Ярмарка-дегустация "Вкусы Нарвы" проводится в приграничном городе уже в четвертый раз, и каждый раз участники-рестораторы предлагают новый и разнообразный ассортимент блюд.

Горячий супчик с потрошками от Глеба Жеглова, юшка от деда Гриши, нарвская рыбная похлёбка, киш с курицей, козий сыр с ревеневым вареньем и луковой карамелью, мороженое ручной работы, вкуснейшая выпечка с миногой, темпура из цветов подсолнечника и многое другое - 14 поваров каждый со своим уникальным меню на любой вкус.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".