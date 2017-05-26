За создание "групп смерти" в соцсетях в России будут давать шесть лет тюрьмы

Государственная дума РФ единогласна приняла в третьем, окончательном чтении законы против "групп смерти" в интернете, которые, по мнению депутатов, подталкивают детей к суициду. Обвиняемым по этой статье будет грозить до шести лет лишения свободы.

Пакет из двух законопроектов внесла в Госдуму в марте вице-спикер Ирина Яровая, после чего под ним подписались десятки депутатов и сенаторов, его также поддержало правительство, сообщила в пятницу Русская служба Би-би-си.

Рассмотрение документов в третьем чтении прошло без обсуждения — желающих высказаться не оказалось. "За" проголосовали все присутствовавшие депутаты (408 человек).

Поправки предлагают повысить наказания за уже действующие статьи Уголовного кодекса и ввести в него новые составы преступлений, касающиеся самоубийств. Среди них новая статья 110.1 — склонение к совершению самоубийства и содействие его совершению.

За склонение путем уговоров, предложений, подкупа или обмана предлагается наказывать ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

Если склонение или содействие совершению самоубийства было совершено в отношении детей, беременных женщин, в публичном пространстве, в СМИ или в интернете, то наказание будет строже — до лишения свободы на срок до четырех лет. А если это в итоге привело к самоубийству человека, то обвиняемому будет грозить лишение свободы на пять лет.

Непосредственно за создание интернет-страниц типа "групп смерти" будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Доведение до самоубийства переводится из категории преступлений средней тяжести в категорию тяжких. А если это преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины, в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору, в публичном выступлении, в СМИ, в сети интернет или в других информационно-телекоммуникационных сетях, то за него устанавливается повышенная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет.

Помимо этого, закон устанавливает отдельную уголовную ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.

Необходимость принятия законопроекта мотивируется статистикой: по данным Следственного комитета России, за последние три года совершили суицид 2205 детей, из них в 2016 году — 720. А по статистике Роскомнадзора, в 2016 году было выявлено 4864 ссылки, из которых 4751 содержала запрещенную информацию о способах совершения самоубийства или призывы к нему.

В ноябре 2016 года в Следственном комитете России заявили, что как минимум 15 подростков покончили с собой в результате общения в группах смерти. А в конце марта в МВД заявили, что связь так называемых "групп смерти" в социальных сетях с подростковыми суицидами обнаруживается лишь в 1% всех случаев самоубийств.

Тема подстрекательства подростков к суициду через социальные сети получила широкую огласку после публикации статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года. В материале утверждалось, что за полгода 130 несовершеннолетних стали жертвами "огромного сообщества" групп, "подталкивающих детей к суициду" в соцсети "ВКонтакте".