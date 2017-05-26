В Египте от рук боевиков погибло до 35 человек

Боевики напали на автобус с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей.

До 35 человек возросло число погибших в результате нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя", передает Интерфакс.

Среди жертв нападения есть дети. Кроме того, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения.

В нападении участвовали около 10 человек в униформе, похожую на армейскую. Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Информационный сайт Al-Yawm al-Sabi сообщает, что в результате атаки погибли 24 человека, 16 были ранены. Сайт ссылается на источники среди медиков.

Согласно этим сообщениям, боевики напали на автобус с паломниками в провинции Бени-Суэйф, передает Би-Би-Си.

По другим данным, нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья на юге Египта в районе монастыря Святого Самуила, когда паломники возвращались в монастырь из Бени-Суэйфа.

Копты в последнее время неоднократно подвергались атакам боевиков. По меньшей мере 46 человек были убиты.