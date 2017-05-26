Кылварт призвал не открывать пункт обмена шприцев на улице Ситси в Таллинне

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал Институт развития здоровья отказаться от плана разместить предназначенный для наркоманов пункт обмена шприцев в столичном районе Пыхья-Таллинн в непосредственной близости от Коплиского дома молодежи.

Кылварт поддержал предложение создать совместную комиссию, в состав которой вошли бы представители Института развития здоровья, Таллиннской городской управы и районной управы, с целью найти для пункта обмена шприцев более приемлемое место, передает в пятницу Раэпресс.

По словам вице-мэра Таллинна, необходимо учесть мнение горожан и местных властей. "Намерение Института развития здоровья разместить учреждение, оказывающее услугу обмена шприцев, в жилом доме по адресу ул. Ситси, 28 нельзя назвать разумным в ситуации, когда как местная община, так и самоуправление выступают категорически против этого плана. Опыт показал, что жилой дом – неподходящее место для пункта обмена шприцев", - сказал Кылварт.

Еще один аргумент против выбранного адреса — наличие поблизости детских учреждений.

"В нескольких сотнях метров от дома по ул. Ситси, 28 находится несколько муниципальных детских учреждений. В том числе Коплиский дом молодежи, который обратился к нам с просьбой вмешаться и не допустить размещения обменного пункта в непосредственной близости от детских садов и молодежного центра. Считаю, что государственное учреждение не может игнорировать опасения и ожидания людей", - добавил Кылварт.

Закрытие пункта обмена шприцев в Пыхья-Таллинне

Неопределенность с пунктом обмена шприцев сохраняется уже почти год. В апреле 2016 года старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд по рекомендации административного совета принял решение закрыть пункт обмен шприцев на ул. Эрика, которым управляла некоммерческая организация AIDSi Tugikeskus. Пункт работал на этом месте 18 лет. Кальюлайд пообещал найти новое место для пункта в течение 100 дней, т.е. к 15 июля.

В итоге районная управа остановилась на помещении по адресу Палдиское шоссе, 36а, но административный суд запретил заключать договор на его аренду. Из-за проволочек пункт обмена шприцев временно разместили в помещениях районной управы.

Впоследствии окружной суд отменил постановление административного суда, но в октябре Институт развития здоровья отказался финансировать пункт на Палдиском шоссе, так как он находится в удалении от мест концентрации наркоманов в Пыхья-Таллинне.

Позднее институт заявил о намерении открыть пункт в жилом доме на улице Ситси, против чего выступили местные жители и районная управа.