Суд отправил несовершеннолетнего жителя Кохтла-Ярве в тюрьму на три года

Весной нынешнего года вступило в силу решение Тартуского окружного суда, которым оставлен без изменения приговор Вируского уездного суда в отношении юного кохтлаярвесца. Три года проведет в тюрьме 16-летний парень, у которого на счету уже два уголовных дела.

В Эстонии уголовная ответственность наступает в 14 лет, а подростку из Кохтла-Ярве было пятнадцать, когда он впервые предстал перед судом. Следствию удалось установить совершение 15 краж, в основном магазинных, и одно избиение. За это парня прошлым летом приговорили к двум годам заключения. Из них он отсидел четыре месяца шокового заключения под стражей, остальное было условным наказанием. Однако это не образумило парня, началась новая череда правонарушений. В итоге новый суд и три года тюрьмы, пишет "Северное побережье".

Помощник прокурора Наталья Фирсова отмечает, что с несовершеннолетними преступниками все же обращаются мягче, чем со взрослыми. "Несовершеннолетний человек еще незрелый в социальном плане и не способен ясно оценить значение своих поступков и осознать их последствия". Она говорит, что несовершеннолетние зачастую даже не понимают, что совершают преступление, думая, что насилие или угрозы надо применять ради восстановления справедливости.

Прошлой осенью полиция задержала двоих детей из банды, нападавшей на улицах Кохтла-Ярве на людей, в том числе на взрослых. Жертв избивали с особой жестокостью. На сегодня один из четверых подельников сидит. Другие пока на свободе. Среди них был милый розовощекий мальчик маленького роста, с голубыми глазами, который горько плакал, когда полиция его задержала. "Слезы текли так, что хоть глаза зашивай", — сказала Фирсова.

Но теперь у помощника прокурора в шкафу новое дело в отношении того самого мальчика, и на этот раз Фирсова еще не решила, как поступать дальше, поскольку три кражи совершены во время испытательного срока.

В последние годы в Эстонии сидят в тюрьме двадцать или тридцать несовершеннолетних — Министерство юстиции уверяет, что это больше, чем в Норвегии и Финляндии вместе взятых.