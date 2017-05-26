В субботу в Маарду пройдет весенний забег

Забег стартует на главной аллее парка напротив торгового центра Maxima XX (ул. Kеэмикуте 2), сообщила пресс-служба управы.

Программа начнется в 11:00 с бега на 100 метров для детей в возрасте 3-6 лет. В 12:00 состоится ходьба на 500 метров для детей и молодежи с особыми потребностями. Дети 7-12 лет смогут померятся силами в беге на 1 км в 11:30. Забег на дистанции 3 и 5 км для взрослых и молодежи, старше 13 лет, стартует в 13:00.

Желающие принять участие в оздоровительной ходьбе могут зарегистрироваться в день старта на месте с 10:00-11:45.