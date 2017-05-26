В Финляндии бедность угрожает каждому шестому жителю

Практически каждому шестому жителю Финляндии угрожает бедность или ситуация, в которой он из-за недостатка средств не сможет полноценно участвовать в социальной жизни общества.

Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на YLE.

В 2014 году бедность или социальная изоляция угрожала почти 900 тысячам человек или 17% жителей страны. Этот показатель ниже среднего по Европе. В списке стран ЕС с наименьшим риском бедности Финляндия занимает пятое место.

В целом в странах ЕС бедность и социальная изоляция угрожала в 2014 году 23,7 % жителей или 119 млн человек.

Среди европейских стран самый высокий риск бедности - в Македонии, Сербии, Румынии и Болгарии, самый низкий - в Исландии.