В Финляндии бедность угрожает каждому шестому жителю ({{commentsTotal}})
Практически каждому шестому жителю Финляндии угрожает бедность или ситуация, в которой он из-за недостатка средств не сможет полноценно участвовать в социальной жизни общества.
Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на YLE.
В 2014 году бедность или социальная изоляция угрожала почти 900 тысячам человек или 17% жителей страны. Этот показатель ниже среднего по Европе. В списке стран ЕС с наименьшим риском бедности Финляндия занимает пятое место.
В целом в странах ЕС бедность и социальная изоляция угрожала в 2014 году 23,7 % жителей или 119 млн человек.
Среди европейских стран самый высокий риск бедности - в Македонии, Сербии, Румынии и Болгарии, самый низкий - в Исландии.
Редактор: Сергей Михайлов