В апреле в Эстонии число браков на треть превысило количество разводов ({{commentsTotal}})
В апреле 2017 года на территории Эстонии зарегистрировали 323 новых семейных союза, в то же время развелись 249 пар.
Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в апреле в Харьюском уезде зарегистрировали 192 брака, в Ида-Вируском и Тартуском уездах - 45 и 42 брака.
Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 128 пар. В Ида-Вируском уезде брак расторгли 28, в Тартуском - 34 пары.
За последние 12 лет самым богатым на свадьбы был апрель 2006 года, когда зарегистрировали 384 брака.
А больше всего разводов пришлось на апрель 2007 года - 325.
Традиционно больше всего свадеб играют в Таллинне и Харьюмаа. Здесь же регистрируют и больше всего разводов.
Редактор: Сергей Михайлов