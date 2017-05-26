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В апреле в Эстонии число браков на треть превысило количество разводов ({{commentsTotal}})

Пик бракосочетаний в Эстонии приходится на лето.
Пик бракосочетаний в Эстонии приходится на лето. Автор: Scanpix/Postimees
Разное
Разное

В апреле 2017 года на территории Эстонии зарегистрировали 323 новых семейных союза, в то же время развелись 249 пар.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в апреле в Харьюском уезде зарегистрировали 192 брака, в Ида-Вируском и Тартуском уездах - 45 и 42 брака.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 128 пар. В Ида-Вируском уезде брак расторгли 28, в Тартуском - 34 пары.

За последние 12 лет самым богатым на свадьбы был апрель 2006 года, когда зарегистрировали 384 брака.

А больше всего разводов пришлось на апрель 2007 года - 325.

Традиционно больше всего свадеб играют в Таллинне и Харьюмаа. Здесь же регистрируют и больше всего разводов.

Редактор: Сергей Михайлов



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