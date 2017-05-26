СМИ: Сийм Каллас может стать советником Юри Ратаса

Уже некоторое время поговаривают о том, что почетный председатель Партии реформ и бывший вице-президент европейской Комиссии Сийм Каллас мог бы играть более важную роль в осуществлении Rail Baltic, передает BNS со ссылкой на газету Eesti Päevaleht.

По словам самого Калласа, слухи о его роли советника Ратаса не отвечают действительности. "Были разговоры, что я мог бы играть более важную позицию в Rail Baltic, - все-таки признал Каллас. - Однако о конкретной модели работы со мной не говорили, и такая модель должна быть политически нейтральной и акцептированной. Больше ничего не говорилось. Я в любом случае готов активнее заниматься темой Rail Baltic".

Руководитель бюро Ратаса Танель Кийк письменно ответил газете, что Ратас относительно Rail Baltic провел консультации с очень многими экспертами, в том числе и с занимавшим долгое время пост вице-президента Европейской Комиссии Сиймом Калласом. "Премьер-министр, разумеется, видит перспективы сотрудничества с Сиймом Калласом, который как бывший уполномоченный Еврокомиссии по транспорту, безусловно, один из лучших экспертов железнодорожного проекта Rail Baltic", - сообщил Кийк.