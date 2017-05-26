Суд снял с 46-летнего мужчины обвинение в жестоком убийстве

Тартуский уездный суд в пятницу, 26 мая, оправдал Владимира Шохина по обвинению в жестоком убийстве, но признал его виновным в ряде эпизодов физического насилия.

Суд признал 46-летнего мужчину виновным в трех эпизодах физического насилия и приговорил его к пяти месяцам тюрьмы. Вместе с назначенным ранее и неистекшим сроком наказание составляет год и 27 дней, начало срока отсчитывается от 6 июня прошлого года. Подсудимый должен оплатить судебные издержки на сумму 1281 евро.

Суд решил оправдать Шохина по обвинению в убийстве, поскольку указанное в обвинении время преступления не совпадает со временем нанесения пострадавшему травм и его смерти. Также отсутствуют доказательства, что именно он нанес жертве травмы, которые привели к смерти.

Смерть пострадавшего наступила между 3:30 30 марта и 15:30 1 апреля прошлого года, тогда как, согласно обвинению, Шохин совершил убийство, от которого пострадавший скончался в ночь на 29 марта.

Суд не нашел подтверждений тому, чтобы обвиняемый в то время, когда наступила смерть пострадавшего, каким-либо образом вступал с ним в контакт или находился рядом с его домом. Суд также не нашел, чтобы обвиняемый в период, когда было совершено убийство, находился вдали от своего дома достаточно долго, чтобы успеть совершить жестокое убийство.

Согласно предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой обвинению, в ночь на 29 марта прошлого года Шохин в квартире на улице Э. Энно в Валге в ходе ссоры нанес владельцу квартиры побои кулаками, ногами и металлическим предметом. Тем самым он причинил пострадавшему длительные физические страдания и опасные для жизни травмы, в результате которых пострадавший скончался на месте. Тело пострадавшего нашли в квартире около 11.30 часов 2 апреля прошлого года. Прокуратура также обвинила Шохина в неоднократном применении физического насилия в отношении супруги.

Шохин ранее неоднократно привлекался к ответственности в порядке уголовного производства.

Суд при рассмотрении уголовного дела опирался на предъявленное прокуратурой обвинение и собранные доказательства. Это значит, что при невозможности доказать вину обвиняемого суд не может представить собственную версию виновного в преступлении. Это обязанность прокуратуры.

Стороны могут заявить о намерении оспорить решение суда в течение семи дней.