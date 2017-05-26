Соперницей Контавейт в первом круге Roland Garros станет Никулеску

Лидер женского тенниса Эстонии Анетт Контавейт узнала свою соперницу по первому кругу Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

По результатам состоявшейся в пятницу, 26 мая, жеребьевки турнира, на старте соревнований занимающая 52-е место в рейтинге WTA Анетт Контавейт сыграет против 53-й ракетки мира, румынки Моники Никулеску.

Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Второй турнир "Большого шлема" в сезоне Roland Garros пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.