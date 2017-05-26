Ратас: уход из правительства русских министров не идет на пользу объединению общества

Премьер-министр Юри Ратас обеспокоен уходом из правительства двух русскоязычных министров. В интервью Vikerraadio Ратас заявил, что сложившаяся ситуация не является благоприятной для объединения эстонского общества.

"Правительство покинули два министра, у которых родным языком является русский. Если мы говорим об объединении общества и равенстве, то это был не самый лучший сигнал", - передает слова Ратаса ERR.ee.

На вопрос, придет ли на замену Михаилу Корбу русскоязычный министр, Ратас ответил, что не знает еще ответа.

"Он должен быть гражданином Эстонии и хорошим человеком. Я не могу сейчас сказать, мужчина это или женщина, и какой у него/нее родной язык. Все это не играет какой-нибудь роли. Важно, чтобы этот человек был профессионалом и умел претворять в жизнь важные темы", - пояснил Ратас.

Кабинет министров Ратаса вступил в должность 23 ноября 2016 года. Уже в декабре правительство был вынужден покинуть центрист Мартин Репинский, занимавший пост министра сельской жизни, а на этой неделе в отставу подал министр государственного управления Михаил Корб.