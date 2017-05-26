Инспекторы EAS осмотрели территорию будущего променада в Силламяэ

Осмотр территории является обязательным пунктом перед вынесением решения о финансировании, передает пресс-служба Силламяэ.

Напомним, что общая стоимость проекта променада составляет 3,34 млн евро, из которых 85% суммы власти Силламяэ хотят получить из Фонде регионального развития ЕС.

Приступить к строительству можно будет в 2018 году. По задумке проектировщиков, будущий променад станет важным городским объектом, который не только соединит две части побережья вдоль реки Сытке, но и расширит дальнейшие возможности использования прибрежной территории.

Решение по проекту EAS должен вынести к августу.