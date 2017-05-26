Процедура высылки дипломатов

Эстония решила объявить двух российских дипломатов персонами нон грата. О причинах не говорят. Бывший глава Полиции безопасности (КаПо) Райво Аэг сказал, что дипломатов высылают обычно за шпионаж. Как все происходит?

Что такое персона нон грата?

В переводе с латыни — "нежелательное лицо". После этого страна, пославшая дипломата (аккредитующая сторона), должна отозвать своего гражданина на родину. Если этого не произойдет страна, где пребывает дипломат, снимет с него статус дипломатической неприкосновенности, и он станет подсуден законодательству страны пребывания.

Что значит дипломатическая неприкосновенность?

Дипломат согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года имеет полный иммунитет от судебного преследования. Даже если дипломат убивает человека, государство пребывания не имеет права его судить — если аккредитующая сторона сама на это не согласится.

Кого могут объявить персоной нон грата?

Любого дипломата вплоть до посла. Технический персонал дипломатического представительства высылается с формулировкой "лицо, пребывание которого неприемлемо" (not acceptable).

Почему обычно высылают дипломатов?

Самая распространенная причина — за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Иными словами за шпионаж. Как правило, шпионов стараются поймать с поличным. Если нет доказательств, тогда высылают без объяснения причин.

Сколько времени дается на то, чтобы покинуть страну?

Обычно от 48 до 72 часов.

Что дальше?

Дальше следуют ответные меры. Аккредитующее государство высылает дипломатов страны, предпринявшей этот шаг. Иногда высылают не только дипломатов, но бизнесменов или журналистов.