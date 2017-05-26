В следующий четверг в Нарве пройдет очередной День донора

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы проведет в следующий четверг, 1 июня, с 12:00 до 16:00 в Нарвской крепости очередной День донора.

По мнению организаторов, нарвские доноры всякий раз в большом количестве и с хорошим настроением приходят на такие мероприятия, щедро пополняя запасы крови.

Последний раз Центр крови Региональной больницы побывал в Нарве 26 января. Тогда сдавать кровь пришли 93 человека, из них подходящее для этого состояние здоровья оказалось у 78. Всего было взято почти 35 литров крови.

Донором может стать каждый здоровый человек, весящий не менее 50 кг, в возрасте от 18 до 60 лет, являющийся гражданином Эстонской Республики или проживший в Эстонии по виду на жительство более одного года.

Отправляясь сдавать кровь, человек должен быть сытым и отдохнувшим.

Центр крови призывает доноров сдавать свою кровь регулярно, 3-4 раза в год. Интервал между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин желательно 90 дней (женщинам нельзя сдавать кровь более 4 раз в год).