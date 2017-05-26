Британского студента приговорили к 15 годам тюрьмы за бомбу в метро Лондона

20-летний британский студент Деймон Смит приговорен к 15 годам тюремного заключения за изготовление взрывного устройства, которое он пронес в лондонское метро.

В октябре 2016 года он оставил на одной из веток лондонского метро - линии Jubilee - рюкзак с взрывным устройством, начиненном шарикоподшипниками, передает в пятницу, 26 мая, Би-би-си.

Сам студент говорил, что не планировал взрыв в лондонском метро. Он уверял, что хотел только напугать пассажиров.

Однако следователи заявили, что взрывное устройство было в рабочем состоянии и могло сработать на платформе станции North Greenwich.

По данным следствия, Смит, который страдает аутизмом, изготовил взрывное устройство, следуя размещенной в интернете инструкции "Аль-Каиды". Для изготовления устройства студент использовал часы из супермаркета.