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Туск призвал G7 продолжить политику санкций против России ({{commentsTotal}})

Дональд Туск.
Дональд Туск. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Москва не сделала ничего для отмены антироссийских санкций.

"Со времени последнего саммита "Большой семерки" в Японии [в 2016 году] мы не увидели ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призываю лидеров G7 подтвердить эту политику", — сказал Туск журналистам на Сицилии, передает в пятницу Lenta.ru.

Туск напомнил, что санкционный конфликт может быть решен только путем выполнения минских соглашений.

Государства-члены Евросоюза, США и ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 год. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Редактор: Сергей Михайлов



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