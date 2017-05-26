Портал Stolitsa подал в Совет по прессе жалобу на Postimees

Принадлежащий мэрии Таллинна новостной портал Stolitsa.ee в пятницу, 26 мая, от лица своего главреда Александра Чаплыгина подал жалобу в Совет по прессе на эстонский портал Postimees за публикацию ложной информации.

На новостном портале Postimees в 17:27 была опубликована статья с заголовком: "Stolitsa замалчивает скандал о Сарапуу" (Stolitsa vaikib Arvo Sarapuu skandaali maha), передает "Раэпресс".

В статье сказано, что портал Stolitsa.ee не опубликовал ни одной новости о скандале с участием Сарапуу.

Stolitsa.ee официально заявляет, что данная информация является ложной. Статья, в которой подробно рассказывается о событии, была опубликована в 12:36 на главной странице портала в рубрике "Эстония".

Stolitsa.ee настаивает на публикации опровержения. Совет по прессе принял жалобу к производству.