В результате авиаудара в Сирии убиты 80 членов семей террористов

В результате авианалета, осуществленного самолетами возглавляемой США коалиции, были убиты 80 человек — члены семей террористов группировки "Исламское государство" (ИГ). Среди погибших — 33 ребенка.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека.

Удар по городу Меядин на востоке Сирии был нанесен на рассвете 26 мая. Одна из ракет попала в административное здание, служившее убежищем для родственников, жен и детей боевиков ИГ.

25 мая американское командование признало гибель более 100 мирных жителей иракского города Мосул в результате авианалета, произведенного в марте этого года. Пилоты сбросили на здание, где укрывались два снайпера ИГ, 500-килограммовую бомбу. Прямое попадание вызвало детонацию взрывчатки, которую боевики заложили на нижних этажах бетонного строения.

Из-за сильнейшего взрыва в этом и соседнем зданиях погибли 105 человек, 36 числятся пропавшими без вести.