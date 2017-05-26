Сборная Эстонии по волейболу одержала третью победу подряд

На проходящем в Таллинне отборочном турнире чемпионата мира по волейболу мужская сборная Эстонии одержала третью победу подряд.

В пятницу, 26 мая, подопечные румынского специалиста Геогре Крецу обыграли крепкую команду Черногории со счетом 3:0 (25:23, 27:25, 25:23).

Поединок продлился 1 час и 35 минут. Лучшим на паркете был лидер хозяев Оливер Венно, набравший 19 очков.

После этой победы сборная Эстонии единолично возглавила турнирную таблицу, но матч россиян - главного фаворита группы - против венгров еще не начался.

Ранее в пятницу Румыния победила Косово - 3:1.

В субботу эстонцы сыграют с венграми, а в воскресенье сразятся с Россией.

Победитель группы получит путёвку на чемпионат мира, который пройдет в Болгарии и Италии. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора.